أدخنة باتجاه مصر.. الأرصاد تنشر صور أقمار صناعية لحرارة الأرض (تستمر أسبوعا)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إن دول حوض البحر المتوسط تعاني بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف البيان المنشور على صفحة الفيسبوك صباح الأربعاء: على غير العادة تعرضت أوروبا الجنوبية (اليونان وتركيا وقبرص وإيطاليا) إلى موجة شديدة الحرارة هذه الأيام، سجلت بعض المحطات في اليونان 48 درجة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي بقيم ضغطية منخفض، وأثر على المنطقة بأكملها.

ونشرت الهيئة عدة صور توضح كميات الحرارة التي تشعها الأرض مقاسة باستخدام الأقمار الصناعية (3-sentinel) والتي تؤضح مدي ارتفاعها الذي أدى إلى اشتعال الحرائق في غابات تركيا الجنوبية وتقدم الأدخنة اتجاه سواحل مصر الشرقية.

وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوع قادم علي كافة الأنحاء. ​