شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المناطق تتعرض لفرص أمطار رعدية وتصل للسيول أحيانا حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل، لفرص أمطار تكون متوسطة لرعدية أحيانا، وذلك رغم الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها كافة الأنحاء بالجمهورية.

- من المتوقع وجود فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة وتكون رعدية أحيانا.

- فرص الأمطار من اليوم الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل.

- الأمطار ستكون جنوب البلاد وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر.

- الأمطار ستكون على مناطق من أسوان وأبو سمبل والأقصر.

- فرص الأمطار قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم.

- احتمالية سقوط الأمطار من 50 لـ 70% على فترات متقطعة.

- السبب في فرص الأمطار هو تذبذب الفصل المدارى لجنوب البلاد.

- الفصل المدارى وهو عبارة عن خط يفصل بين الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة والشمالية الجافة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.