شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش البوروندى يستقبل السفير المصرى فى بوجمبورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الجنرال Prime Niyongabo قائد الجيش البوروندي، السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية في بوجومبورا، وذلك في إطار مواصلة التشاور حول المزيد من خطوات دعم العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي في مختلف المجالات ومنها المجال العسكري، حيث بحث اللقاء سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة الناجحة لقائد الجيش البوروندي للقاهرة.

وقد أعرب قائد الجيش البوروندي للسفير المصري خلال المقابلة عن تقديره الكبير لمصر ولرئيس الجمهورية وكذا لعلاقات القوات المسلحة بين البلدين وتطلعه لتعزيزها ودعمها، مثنياً على ما شهده من إمكانيات كبيرة للقوات المسلحة المصرية، ومبدياً رغبته، في إطار علاقات الأخوة والصداقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين، في الاستفادة من تلك الإمكانات لتعزيز قدرات الجيش البوروندي.