مصادرة 11 طن مخلفات بلاستيك داخل مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأمكن ضبط 11,2 طن "مخلفات كسر بلاستيك- بولى إيثلين" معبأة داخل أجولة غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "مجهولة المصدر" ومستلزمات إنتاج (22000 متر خراطيم كهربائية بدون بيانات "منتج نهائى"- 2 ماكينة إنتاج).

وتبين أن المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.