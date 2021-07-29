شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: 4 أغسطس آخر موعد لتلقى ملفات المتقدمين لوظائف الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن آخر موعد لتلقى ملفات المتقدمين لوظائف الهيئة سيكون الأربعاء المقبل الموافق 4 أغسطس، مؤكدا أن ملفات المتقدمين يجب أن تحتوى على صور المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف وليس الأصل والاطلاع على الأصل مع المتقدم.

وأوضح الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه فور الانتهاء من تلقى ملفات المتقدمين سيتم البدء على الفور فى فرز الملفات واختيار من استوفوا الشروط، تمهيدا لبدء عمل الاختبارات اللازمة لمن وقع الاختيار عليهم واختيار الأفضل والأكفأ.

وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية أن المستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين للوظائف هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد مميكنة وصورة المؤهل الدراسى، وصورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور وصورة شهادة الموقف من الخدمة العامة للإناث إن وجدت، وبيان حالة وظيفية من جهة العمل.