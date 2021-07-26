معاكسة طفلة كلمة السر.. أمن الجيزة يكشف حقيقة خطف الأطفال بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات منشور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطف أطفال بمدينة الشيخ زايد.

المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان (خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد) متضمناً تمكن الأهالى من ضبط شخص حال قيامه بمحاولة خطف طفلة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى توجه 4 أشخاص لقسم شرطة أول الشيخ زايد (مواطن وبصحبته ابنته 13 سنة – أحد المواطنين – أحد الأشخاص).

وقرر الأول بتضرره من الرابع لتتبعه ابنته ومعاكستها حال سيرها بدائرة القسم حيث استغاثت بالأهالى، وتمكن الثالث من ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تحديد القائم بنشر الخبر المشار إليه على خلاف الحقيقة.