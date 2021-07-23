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آخر أيام العيد.. 20 صورة ترصد بهجة الأطفال في أحد ملاهي القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- أحمد جمعة:

رصدت عدسة "الخليج 365" بهجة العشرات من الأطفال في أحد الملاهي الكبيرة بمحافظة القليوبية، قبيل غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الملاهي في منطقة القناطر بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من الأسر المصرية للاستمتاع باللحظات الأخيرة من العيد.

يذكر أن محافظ القليوبية أصدر قرارا بحظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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