بتعاملات بلغت مليون ونصف جنيه.. الأموال العامة تضبط تاجر عملة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة جمع مليون ونصف المليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج في سوهاج.

أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج الذي يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته، والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي (1٫500٫000)- مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري- (50٫000) خمسون ألف دولار أمريكي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.