اليوم.. محاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق يتهم فيها سما المصري بسبه وقذفه.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.