تمهيدًا لبرتوكول مرتقب.. وفد من "حماة الوطن" يلتقي وزير الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم بالحزب والدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالحزب والدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي للحزب والمهندس كريم إمام أمين مساعد أمانة العاصمة الإدارية بالحزب وهدى سعد رئيس قطاع مكتب أمين عام الحزب، وذلك وفقًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس الحزب.

وأقيم اللقاء بحضور المستشار طارق أبو زيد والمستشار محمد دياب، المستشارين القانونيين للوزير، لمناقشة أوجه التعاون في العديد من البرامج والأنشطة التي تخدم الشباب.

اللقاء عقد تمهيدًا لتوقيع بروتوكول مشترك في إطار اهتمام ورؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا والتي يتبناها الحزب خلال الفترة القادمة.

وأكد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن أنه سوف يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الحزب ووزارة الشباب والرياضة الهدف منه هو توعوي تثقيفي وليس سياسي من خلال تقديم نموذج مختلف يرقي طموحات الشباب المصري الذين هم عماد وقوام أي أمة ناجحة ويرتكز على العمل المشترك في عدة مجالات أهمها تنظيم الفاعليات المشتركة التي تتفق مع ما يريد عمل كل منهما مثل عقد المؤتمرات التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، والتدريب الفني والصناعي والتقني، وتدريب وتأهيل المرأة المعيلة، وتسويق منتجات الأسر المنتجة، وإقامة المعارض الثقافية والفنية والرياضية والحلقات النقاشية التي تعزز من بناء الإنسان، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات البحثية التي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي والتعاون المشترك في كل المبادرات للتصدي لمروجي الشائعات بين المواطنين، وسيتم العمل على دعم المبادرات الشبابية الخدمية التطوعية في كافة محافظات الجمهورية.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتوفير الأماكن المناسبة داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وذلك لإقامة الاحتفالات واللقاءات الخاصة بالبرامج المشتركة، وترشيح شباب من الحزب للمشاركة في البرامج والأحداث التطوعية الشبابية داخل مصر وخارجها، والمساهمة في ترشيح شباب الحزب في أنشطة أي برنامج يتم تنفيذه في مختلف المحافظات في المعسكرات الصيفية الشبابية.