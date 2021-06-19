التنمية المحلية تنظم دورات تدريبية تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع الجارى، 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم بتطبيق رؤية مصر 2030 فى مجال المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأمن، وتحليل بيانات spss متقدم للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن دورات هذا الأسبوع هى آخر الدورات التى تنظمها الوزارة خلال خطتها التدريبية للعام المالى الحالى، حيث يتضمن الأسبوع الأخير من الخطة ورش عمل لتنمية الموارد البشرية موضحا أن الخطة التدريبية والتى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة منذ شهر أغسطس 2020 تضمنت 130 دورة لحوالى 5 آلاف متدرب بإجمالى 39 أسبوع تدريب، مضيفاً أن خطة الدورات تضمنت استحداث 44 دورة جديدة، وقال إنه تم وضع خطة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية.

وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق التقدم و الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى يتم إرسالها لكافة المحافظات.

من ناحية أخرى احتفل مركز سقارة بانتهاء 3 دورات تدريبية وهى دورة متقدمة عن "الحد من المخاطر" للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول وقام بالتدريب فيها خريجو دورات TOT، إضافة إلى دورة عن تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية فى مجال المشاركة المجتمعية، والدورة المتقدمة لأساسيات التحول الرقمى وإدارة مراكز البيانات وصيانة الحاسبات والشبكات واستفاد من هذه الدورات 100 متدرب من جميع المحافظات.