شكرا لقرائتكم خبر عن 539 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية الازهرية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي عدد 539 طالبا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بالمرحلة الثانوية الازهرية، وسط اجراءات احترازية مشددة.

وقال محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من :العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة «365 طالبا وطالبة في القسم الأدبى و174 طالبا وطالبة في القسم العلمى»، مشيرا إلى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة .

أشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل الامتحانات وبعد كل امتحان، والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بالمعاهد التي بها لجان امتحانات، إلى جانب توافر سيارة إسعاف في محيط اللجان.