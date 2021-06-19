شكرا لقرائتكم خبر عن 4597 طالبًا بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات في 24 لجنة بشمال سيناء..اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي اليوم السبت، عدد 4597 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية بشمال سيناء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام في عدد 24 لجنة على مستوي المحافظة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وجمع الاجابات، علاوة على اتخاذ الاجراءات التأمينية والوقائية والاحترازية للجان الامتحانات وتجهيزها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والعاملين، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة باقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتوفير كافة احتياجاتهم من أدوات المعيشة ومستلزمات الاقامة .

أضاف رضوان أنه تم تطهير وتعقيم اللجان قبل الامتحانات وبعد كل امتحان، وكذا توفير احتياجات الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أدوات التعقيم الشخصية والمياه والكهرباء وخطوط التليفونات وغيرها، إلى جانب توافر سيارات الاسعاف والحماية المدنية بمحيط اللجان .

أوضح أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة، منها 12 لجنة تعليم صناعى تضم 2738 طالبا وطالبة، 8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة، لجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة، و3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة .