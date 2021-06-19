شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة ملاكي فى ترعة بجانب الطريق الزراعي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص اصابات خطيرة نتيجة انقلاب سيارة في ترعة على جانب الطريق الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة على جانب طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي السريع، أمام قرية أبوشادي التابعة للمركز.

أسفر الحادث عن إصابة «شادي .س» 22 سنة، كفر الزيات، محافظة الغربية، اشتباه في كسر بالجمجمة ونزيف داخلي، و«إسلام .أ» 22 سنة، كفر الزيات، محافظة الغربية، جرح قطعي خلف الأذن واشتباه في كسر بالكتف الأيسر، و«محمد .أ» 25 سنة، ميت غمر، محافظة الدقهلية، جروح متعددة بالجسم وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه في نزيف داخلي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وعمل الاسعافات الأولية الفحوصات الطبية اللازمة.