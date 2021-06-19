شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تبدأ اليوم تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بمستشفى بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ جامعة حلوان اليوم السبت ، استقبال المرضى وانتظام العمل بمستشفى بدر الجامعي وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ووحدة علاج الأورام و المعمل والأشعة ،وذلك تحت إشراف الدكتور وليد السروجى القائم بعمل كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أكد أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة، مؤكدا على إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي، ويأتى ذلك التطوير في إطار دور كلية الطب بجامعة حلوان لتقديم خدمة طبية مميزة للمترددين على المستشفى.

أوضح الدكتور وليد السروجى القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه في ظل سعي جامعة حلوان إلى التطوير المستمر وفي إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى، سيتم افتتاح وبدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، وتشغيل وحدة الرعاية المركزة، إلى جانب عمل عيادة أسبوعية لمتابعة حالات متلازمة ما بعد الاصابة بالكورونا تحت إشراف استشاريين من الأمراض الصدرية، والقلب، والأمراض المعدية، والنفسية.

وأوضح أن أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعى تمت بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 400 مليون جنيه شامله رفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية والتجهيزات، وجارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية، متضمنة وحدة حضانات جديدة، كما سيتم خلال الفترة القادمة إفتتاح وحدة جديدة للمناظير وجراحات النساء والتوليد.

وأضاف الدكتور أيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعى أن عملية التطوير ما زالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية، الأمر الذي أظهر المستشفى اليوم في هذه صورة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى، وأن مستشفى بدر تقدم خدمات طبية كبرى وتسعى لتقديم الخدمة الصحية التي يستفيد منها سكان المنطقة، موضحا أن المستشفى تسعى لتوفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى.