شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مليون و450 ألف طلب لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة ما زالت تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية يونيو، موضحا أنه لا نية للتجديد، لافتا إلى أنه تقدم حتى الآن مليون و450 ألف طلب لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة، وما تم تركيبه حتى الآن 250 ألف عداد.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن العدادات الكودية تضمن تقدير الاستهلاك بشكل دقيق ونوع من العدالة للشركة والمواطن، موضحا أن التقدم بطلب تركيب عدادات كودية لا يقنن وضع الوحدة السكنية لأن العداد يتم تسليمه برقم وليس باسم الشخص.

وأوضح أنه عندما يتم تقنين الوحدة السكنية يتم تحويل العداد باسم الشخص، متابعا: نعمل على استكمال باقى الطلبات الخاصة بتركيب العدادات الكودية وتركيبها.