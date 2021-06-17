شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: وصلنا مرحلة الاكتفاء الذاتى من السكر.. ولدينا مخزون استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن مصر وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر، بعد أن كانت نستورد السكر من الخارج، موضحا أنه بعد تطوير شركات السكر وتطوير الصناعات وتكنولوجيا العمل بهذه الصناعات وتوسعنا في صناعة البنجر جعلنا نزيد إنتاجنا من السكر، والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى، ما دفع وزير التموين لمنع استيراد السكر من الخارج.

وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن المزارع الذى يزرع البنجر أصبح مطمئن أن زراعته تم التعاقد عليها نتيجة، لافتا إلى أن استهلاك الشعب المصرى من السكر 200 ألف طن في الشهر، وأصبح لدينا مخزون استراتيجى من السكر وبالتزامن مع موسم توريد البنجر فإن الوضع بالنسبة السكر جيد جدا ولدينا اكتفاء ذاتى.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: بالنسبة القمح قمنا بعمل صوامع حديثة لتخزين القمح تحافظ على سلامة ونظافة وجودة القمح، حيث إن القمح المصرى من أجود الأقماح العالمية، مشيرا إلى أن السعة التخزينية للصوامع خلال الفترة الراهنة أصبحت أضعاف السعة التخزينية خلال السنوات الماضية، كما أنه أصبح هناك ثقة عالية بين المزارع والحكومة في توريد السلع، وهناك 3 ملايين ونصف طن من القمح تم توريدهم في الحكومة.