شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعلن وصول أولي رحلات فلاى دبى إلي شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار، وصول أولي رحلات شركة فلاي دبي إلى مدينة شرم الشيخ. وقالت الوزارة في بيان صحفي، «استقبل مساء اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، أولي الرحلات السياحية الوافدة على خطوط طيران شركة فلاى دبي «Fly-Dubai» والتي وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك مطار شرم الشيخ الوجهة الثانية للشركة في مصر بعد مطار برج العرب الدولي».

كان في استقبال السائحين الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الهدايا التذكارية والورود، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية.