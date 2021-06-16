لمعاناتها من "جرثومة المعدة".. النيابة تحقق في انتحار فتاة بـ"الحبة القاتلة" في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

تجري نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة تحقيقات موسعة في انتحار فتاة عقب تناولها قرص حفظ الغلال.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرها أحمد سالم وكيل أول نيابة بولاق الدكرور أن الفتاة المتوفاة تبلغ من العمر 20 عامًا تناولت قرص حفظ الغلال السام -تُعرف بالحبة القاتلة- ما أدى لإصابتها بحالة تسمم فارقت على أثرها الحياة قبل إسعافها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفتاة تحدثت مع والدتها عدة مرات حول الانتحار لسوء حالتها النفسية بسبب مرضها المستمر ومعاناتها من جرثومة المعدة وما تسببه لها من ألم بالبطن بشكل مستمر كما أنها حاولت الانتحار مسبقا بعد وفاة والدها منذ ٦ سنوات.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء والدة الفتاة لسماع أقوالها.