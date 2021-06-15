شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية القطرى: مصر دولة محورية للوطن العربى كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، عن تطلع بلاده أن يكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقة بين قطر ومصر، منوها بأن مصر دولة محورية مهمة للوطن العربى كافة، كما أن قطر تتطلع إلى علاقات طيبة ليس مع مصر فقط، ولكن مع كافة الدول العربية ودول الجوار.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وقال وزير الخارجية القطرى إن العلاقات القطرية-المصرية تسير فى اتجاه إيجابى منذ قمة (العلا)، مشيرا إلى اجتماعات لجان المتابعة والتى حلت الكثير من المسائل العالقة بين البلدين، وتابع "كما كانت هناك زيارة ومقابلة حملت خلالها رسالة من أمير قطر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم شاهدنا رسالة من الرئيس السيسى إلى الشيخ تميم وكان لقاء إيجابيا".

وأضاف "مباحثاتنا مع وزير الخارجية سامح شكرى كانت إيجابية وبناءة أيضا، علاوة على رغبة مشتركة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية وعودة العلاقات إلى العلاقات الأخوية بشكلها وبعدها التاريخى والمهم بالنسبة للبلدين".

وأردف: "أننا فى مرحلة جديدة وهناك إنجازات تمت فى السنوات السابقة ونريد البناء عليها".