شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاهين رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف أحمد شاهين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، خلفا للطيار باسم جوهر.
وتقدم الطيار عمرو أبوالعينين بخالص الشكر والتقدير للطيار باسم جوهر علي مجهوداته خلال فترة رئاسته للشركة.
وشغل أحمد شاهين عدة مناصب سابقة بمصر للطيران منها مدير عام المحطات بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، مدير عام إقليم مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية، ورئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.