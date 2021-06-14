أحمد شاهين رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى

وشغل أحمد شاهين عدة مناصب سابقة بمصر للطيران منها مدير عام المحطات بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، مدير عام إقليم مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية ، ورئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

محمد يوسف

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