شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يوثق لقاءه مع الشباب السودانى فى قصر الإليزيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على توثيق لقائه بعدد من الشباب السوادنى، في قصر الإليزيه، على هامش مؤتمر باريس لدعم السودان، ونشر عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه أثناء لقائه بالشباب السودانى.

وكتب الرئيس الفرنسى، في التغريدة التى رافقها مقطع الفيديو "يعتمد نجاح المرحلة الانتقالية في السودان إلى إعادة بناء اقتصاده، نحن ندعو إلى إلغاء الديون بشكل محض وبسيط، هذا هو التزامنا تجاه شباب السودان".

وعلى نفس السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن كافة الأطراف جميعا لديها مسئولية لمساعدة السودان على تحقيق التحول الديموقراطي وإعادة بناء اقتصادها وإرساء دعائم السلام والتنمية المستدامة، مشددا على أن السودان يشهد حاليا تحولات سياسية واقتصادية تاريخية.

وأشاد جوتيريش - في كلمة بالفيديو خلال مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية (باريس) اليوم /الإثنين/ - بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تنفذها الحكومة السودانية، ووصفها بأنها حجر الزاوية على طريق تلك الدولة نحو التقدم والتعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن الشعب السوداني عانى كثيرا، مثمنا جهود الحكومة السودانية لحفظ السلام سواء مع الموقعين أو غير الموقعين لاتفاق جوبا للسلام، وتصميمها على إرساء دعائم سيادة القانون.

وقال إن مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان الذي تستضيفه باريس، يعد جزءا من الجهود المتواصلة لإعادة السودان مجددا إلى المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن دعم المانحين السخي سوف يعد آداة هامة للسودان للتخفيف من أعباء المديونية، وفقا لمبادرة الدول الفقيرة الأكثر ديونا.