تجديد حبس "دليفري" 15 يومًا بتهمة التحرش بـ"سيدة مصر الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس "دليفري" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بسيدة أمام شقتها في مصر الجديدة.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها يوم 9 مايو (27 رمضان) طلبت بعض منتجات الألبان من محل شهير قبل موعد السحور، نظرًا لتأخر زوجها في العمل، فأرسل المحل "دليفري" بالطلبات فتسلمتها وأعطته المبلغ المطلوب ثم غادر.

وأضافت المجني عليها في التحقيقات أن العامل عاد إليها بعد دقائق، قائلًا إنه لم ينجح في استخدام "شفرة الأسانسير" ولم يستطع النزول، فاضطرت إلى الخروج من شقتها واستخدمت "شفرة الأسانسير" الخاصة بها "مينفعش أسيبه ينزل من الدور الـ16 على رجله" واقتربت قليلًا من لوحة الأسانسير لتشغيلها، لكنها فوجئت بقيام العامل بلمس جسدها " اترعبت ورجعت جري على الشقة وقفلت عليا بالمفتاح".

وأبلغت السيدة زوجها بما حدث، فأبلغ رجال مباحث قسم مصر الجديدة وتمكنوا من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة.

وأدلى المتهم باعترافاته أمام نيابة مصر الجديدة، قائلًا إنه سلّم "أوردر" منتجات ألبان للمجني عليها، وبعد دخولها، اختمرت في ذهنه حيلة للتحرش بها، فطرق الباب مرة أخرى متحججًا أن "شفرة الأسانسير" لا تعمل، فخرجت بمفاتيحها وعند اقترابها من باب الأسانسير "لمس جسدها"، مضيفًا أنها هرولت نحو شقتها وأغلقت الباب، وفي اليوم التالي تم القبض عليه بعد تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف المتهم أن لم يسبق له التحرش بأي سيدة "دي لحظة شيطان".