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ظواهر فلكية تزين سماء مصر حتى نهاية مايو.. اعرف التفاصيل بالتواريخ

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القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك على موعد خلال الأيام المتبقية من شهر مايو على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر والوطن العربى فى مقدمتها يأتى خسوف القمر .

وفيما يلى أبرز الظواهر الفلكية التى ستزين الأيام المتبقية خلال مايو، كما يلى:  

 17  مايو :

 كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس 

 19 مايو

القمر فى التربيع الأول لشهر شوال لعام 1442 هجريا 

 24 مايو

كويكب إنترامينا فى تقابل مع الأرض والشمس 

 26 مايو

* خسوف كلى للقمر يستمر 5 ساعات ودقيقتين 

* هذا الخسوف سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا

* يغطي ظل الأرض 100.9% تقريبا من سطح القمر ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه

يرى فى ( جنوب شرق آسيا قارة أستراليا - الأمريكتين – المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي القارة القطبية الجنوبية )

تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريبا .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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