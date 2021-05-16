شكرا لقرائتكم خبر عن ظواهر فلكية تزين سماء مصر حتى نهاية مايو.. اعرف التفاصيل بالتواريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك على موعد خلال الأيام المتبقية من شهر مايو على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر والوطن العربى فى مقدمتها يأتى خسوف القمر .
وفيما يلى أبرز الظواهر الفلكية التى ستزين الأيام المتبقية خلال مايو، كما يلى:
17 مايو :
كوكب عطارد فى أقصى استطاله له حول الشمس
19 مايو :
القمر فى التربيع الأول لشهر شوال لعام 1442 هجريا
24 مايو :
كويكب إنترامينا فى تقابل مع الأرض والشمس
26 مايو :
* خسوف كلى للقمر يستمر 5 ساعات ودقيقتين
* هذا الخسوف سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا
* يغطي ظل الأرض 100.9% تقريبا من سطح القمر ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه
* يرى فى ( جنوب شرق آسيا قارة أستراليا - الأمريكتين – المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي القارة القطبية الجنوبية ) .
* تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريبا .