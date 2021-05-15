شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل اليوم 15 رحلة طيران دولية بينهم 10 من بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت 15 رحلة طيران دولية سياحية بينهم 10 رحلات قادمة من المطارات البولندية، وذلك ضمن 48 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى.

وكشفت مصادر من مطار مرسى علم الدولى، أن المطار سيستقبل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 15 رحلة طيران تبدأ بوصول 3 رحلات من مطار براغ التشيكى ويعقبها 10 رحلات من بولندا، ثم رحلة من مولدفيا واخرى من دولة اوكرانيا.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الجهات المختصة بالمطار على رأسها الحجر الصحى تتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم السماح لأى سائح بدخول إلا بعد التأكد من سلبيته لفيروس كورونا من خلال تحليل ال pcr.

وتابع ، أن المطار سيستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت قرابة 48 رحلة طيران من جنسيات محتلفة على رأسها البولندى والتشيكى والأوكرانى والسويسرى وغيرها من الجنسيات المختلفة.