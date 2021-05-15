شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فلسطين: وصول سيارات إسعاف مصرية إلى معبر رفح لنقل جرحى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت سفارة دولة فلسطين بمصر بوصول عشر سيارات إسعاف مصرية لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم لعلاجهم في المستشفيات المصرية، حيث خصصت جمهورية مصر العربية 3 مستشفيات مصرية لاستقبالهم وعلاجهم وهي العريش وبئر العبدوالإسماعيلية، كما شكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

وتقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية، انطلاقا من قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين علاجهم في مصر، مثمنًا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.