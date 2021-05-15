شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة وتقلبات في الحرارة .. حالة الطقس ثالث يوم العيد إلى الخميس 20 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من ثالث أيام العيد السبت 15 مايو إلى الخميس 20 مايو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا ومعتدل جنوبا وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى السبت ثالث أيام العيد 34 درجة، والاحد 39 درجة بينما تكون الاثنين 31 درجة والثلاثاء 32 درجة.

بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة على كافة الانحاء ثالث يوم العيد 15 مايو 34 درجة على القاهرة والوجه البحري و31 على السواحل الشمالية و37 على شمال الصعيد و39 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس السبت 15 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 16 مايو 2021:

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء .

نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد

- حالة الطقس الاثنين 17 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- حالة الطقس الثلاثاء 18 مايو 2021:

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوساحل الشمالية على فترات متقطعة

- حالة الطقس الأربعاء 19 مايو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 20 مايو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من ثالث أيام العيد السبت 15 مايو إلى الخميس 20 مايو 2021.