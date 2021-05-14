شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن تنفيذ قرار الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والملاهي والمقابر والأماكن الترفيهية مع وقف الرحلات النيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة للفيروس.

وشدد عطية على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لتنفيذ محاضر وقرارات الغلق بواسطة لجان التفتيش التي أمر المحافظ بتشكيله لمواجهة أي مخلفات أوخروقات وأتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمواعيد الغلق المقررة.