شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تعلن استمرار التطعيم ضد كورونا خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استمرار العمل بمركز تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا بوحدة الصحة بالأحياء طوال أيام إجازة عيد الفطر من الساعة ٩ص إلى ٩م.

وطالب مرعي المواطنين الذين تصلهم رسائل بمواعيد تلقي اللقاح عدم للتاخر والالتزام بالمواعيد.

وشدد مرعي على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات مضاعفة مع التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لكل منهم وتوافر الطعوم والأمصال، والدفع بسيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة على الأماكن الحيوية بالمحافظة، وهذا إلى جانب تشكيل فريق ادارة الازمة بالمديرية برئاسة الدكتور وكيل الوزارة وبعضوية وكيل المديرية ومديري الإدارات الفنية مع تفعيل غرفة الطوارئ لاستقبال أي حاله طارئة.

مع تكثيف جميع الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والقرى السياحية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والنوادي مع تكثيف حملات المكافحة المتكاملة أيضا وذلك حفاظاً على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

