شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من التلامس لإلقاء التحية وتقدم 3 نصائح.. فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط نصائح مهمة لتحذير الناس من التلامس البدنى، خاصة مع احتفالات عيد الفطر المبارك التى يتخللها زيارات عائلية رغم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، وشددت المنظمة على ضرورة عدم التلامس عند إلقاء التحية.

وقالت منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، في تحذيراتها للمواطنين: "كيف ينبغى أن تكون التحية والسلام لتفادى الإصابة بمرض كوفيد 19؟.. التحية والسلام الآمنان دليل على اهتمامك بصحتك وبصحة الآخرين.. تجنب التلامس البدنى مثل المصافحة عند إلقاء التحية، وابحث عن طرق أكثر أمنًا لإلقاء التحية مثل التلويح باليد أو الإيماء بالرأس أو الانحناء".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".