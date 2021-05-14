شكرا لقرائتكم خبر عن حى مصر الجديدة يرفض طلبات التصالح على مخالفات الجراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حى مصر الجديدة، أنه لم يتم الموافقة على أي طلبات للتصالح على تغيير أنشطة الجراجات بنطاق الحى حتى الأن، وطبقا للقانون لن يتم الموافقة على تغيير أنشطة الجراج، خاصة أن الحى بحاجة ماسة إلى الجراج وأماكن الانتظار خاصة بعد أعمال التطوير التي شهدتها شوارع الحى.

وأضاف الحى أنه وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء ، لن تم تعديل الاستخدام للجراجات، وأن أي مخالفة سيتم تعديلها وإزالة المخالفة وإعادة الشئ لأصلة في المخالفات الخاصة بالجراجات والتي تم رفض التصالح عليها.

وفى سياق متصل كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه لن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات، نظرا للاحتياج الشديد لها، وأن كل عقار مخالف سيلتزم بتوفير جراحات للسيارات الخاصة بالعقار أو سيقدم ما يثبت التعاقد مع جراج خاص أو ساحة انتظار لتوفير اماكن للسيارات الخاصة بالعقار وذلك للموافقة على التصالح، موضحا أن الأكواب الجديدة للجراجات فى تراخيص البناء الجديدة، سترتبط بمساحات الوحدات السكنية فمثلا الشقة الـ100 متر سيكون لها مكان سيارة واحدة فى الجراج والشقة الـ150 سيكون لها أماكن سيارتين والوحدة التى مساحتها 300 متر ثلاث سيارات وهكذا.