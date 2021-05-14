شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بولاية رود آيلاند الأمريكية يسفر عن إصابة 9 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ما لا يقل عن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق النار بمدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وذكرت قناة WPRI التلفزيونية المحلية أن حادث إطلاق النار وقع في حي سكني من المدينة.

وحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فإن 3 من الجرحى في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة إن الحادث ناجم عن صدامات بين عصابات المحلية، وأن إطلاق النار كان من سيارة باتجاه أحد المباني في المنطقة.

وذكرت الشرطة أن أعمار المصابين تتراوح بين 19 و25 عاما، دون أن تكشف عن هوياتهم.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى وجود عدد كبير من أفراد الشرطة بالقرب من مستشفى رود آيلاند، حيث تم رصد نحو 12 سيارة أمن بعد الحادث.