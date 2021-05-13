شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الفرنسي والأيرلندي تطورات الأوضاع في القدس وغزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، اتصالاً بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، حيث بحثا تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف، فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة.

وأكد الوزير شكري خلال الاتصال على أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، وأهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

من جانب آخر، تلقى وزير الخارجية اتصالاً من نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني، حيث تشاور الوزيران في تطورات الأزمة وفي الجهود التي يسعى مجلس الأمن للقيام بها تحملاً لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك على ضوء أن أيرلندا عضو في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد جلسته الثالثة غداً الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.