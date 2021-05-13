شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يدعو لوقف هجوم إسرائيل على غزة وإيقاف فورى لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، اتصالاً بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، حيث أكدت وزارة الخارجية، أنه تم بحث تطورات الأيام الأخيرة فى القدس والمسجد الأقصى الشريف، فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة، وقد أكد الوزير شكرى خلال الاتصال على أهمية وقف الهجوم الإسرائيلى على غزة، وأهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفورى لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

وعلى جانب آخر، تلقى وزير الخارجية اتصالاً من نظيره الأيرلندي سيمون كوفينى، حيث تشاور الوزيران فى تطورات الأزمة، وفى الجهود التى يسعى مجلس الأمن للقيام بها تحملاً لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك على ضوء أن أيرلندا عضو فى مجلس الأمن الذى يستعد لعقد جلسته الثالثة غداً الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.