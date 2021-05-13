شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل شمال فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 87 شهيدا بينهم 18 طفلا و7 سيدات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية أن عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر 530 جريحاً بجراح مختلفة.

جدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا كبيرا بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ مساء الاثنين الماضى حيث استهدفت الفصائل رالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.