شكرا لقرائتكم خبر عن وفود سياحية من دول العالم تزور المتحف القومى للحضارة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أن المتحف زاره عدد كبير من الأفواج السياحة من فرنسا وإسبانيا وأمريكا والبرازيل ورومانيا واليابان والصين، والذين قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم 3 أبريل الماضي.