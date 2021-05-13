شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب كمية من الألياف النباتية مع راكب بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب كمية من عبوات الألياف النباتية التي تستخدم في علاج المعدة والقولون، بحوزة راكب قادم من دبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، أستوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة بداخلها مواد عضوية، قام أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من عبوات الألياف النباتية.

قام أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بمناظرة جواز سفر الراكب والذي تبين أنه قام بالسفر عدة مرات متتالية في الفترة الأخيرة وأقر انه يقوم بتوصيل المضبوطات بمقابل مادي.

أمر عبد المطلب بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.