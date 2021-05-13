شكرا لقرائتكم خبر عن نشر سيارات الإغاثة بالطرق السريعة لتأمين الرحلات خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المرورى الفعال والجدى على الطرق خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع المتابعة اللحظية لحركة السيارات بصفة دورية وتكثيف الخدمات وتأمين الرحلات المرورية بالطرق الرابطة بين المحافظات تحت اشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

وقامت الإدارة العامة للمرور بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث والدراجات البخارية والأوناش، وسيارات الدفع الرباعى على الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول، عن حالة الطرق، ويتم الاتصال برقم الإغاثة 01221110000.