شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 265 محضرا ضد مواطنين لعدم ارتداء الكمامات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف أنه«تم تحرير265 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة،فيما تم غلق بعض المحال التجارية،وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وكان الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف أكد على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تفعيله «مطلع يناير الماضي»،والغلق الكامل لدور المناسبات،مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.