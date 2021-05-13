شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص أرقام لغرف الطوارئ والخطوط الساخنة خلال العيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة القاهرة أرقام هواتف للإبلاغ عن أى مخالفات أو استغاثات، بالإضافة إلى تشغيل غرف العمليات على مدار الساعة طوال أيام العيد، لمتابعة إى بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

ويمكن للمواطنين التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496 ، و114 والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 للإبلاغ عن أى مشكلات فى الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وفى السياق ذاته، أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة.