شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض ساعات حظر التجوال بشمال سيناء لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خفضت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم، ساعات حظر التجوال المفروض على عدد من مدن ومناطق المحافظة لمدة ساعة ونصف، حتى يتمكن المواطنون من أداء صلاة عيد الفطر المبارك في موعدها المحدد.

وـأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتخفيض مدة الحظر المقررة على مختلف مناطق المحافظة لتحرك المواطنين اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف صباح اليوم، وذلك حتى يتمكن المواطنون من آداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بحظر التجوال في شمال سيناء من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.