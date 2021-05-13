شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وصول الدفعة الثانية من لقاح استرازينكا لمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت منذ قليل وزارة الصحة والسكان الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بمطار القاهرة الدولي، بإجمالي مليون و 768 الفًا و 800 جرعة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.