شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بطريق الرنان في نجع حمادي ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا في وقت متأخر من مساء الاحد أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بطريق الرنان بمركز نجع حمادى بطول ٧ كم ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للمحافظة رافقه خلال جولته مسئولي الشركة المنفذة ومسئولي الوحدة المحلية بمدينة نجع حمادي.

نائب محافظ قنا يتابع الرصف بنجع حمادى

وأكد عمر خلال زيارته على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة المقررة في عمليات الرصف، موجها مسئولي الوحدة المحلية بمراجعة موقف الإنارة وعمل بلدورات على جانبي الطريق والبدء في التشجير لإضفاء نوع من المظهر الجمالي، مؤكدا أن المحافظة لديها خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الإقليمية لتوفير بيئة تنقل آمنة للمواطن القنائي.

نائب محافظ قنا يتابع الرصف بنجع حمادى