شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، اليوم، بدولة رئيس وزراء باكستان عمران خان في مكة المكرمة، وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونوّه معالي الدكتور العيسى خلال اللقاء، بالمكانة التي تحظى بها جمهورية باكستان الإسلامية في الوجدان الإسلامي مقدراً لدولته جهوده المشكورة.

من جهته، عبّر دولتُه عن تقديره لجهود رابطة العالم الإسلامي في العمل الإنساني على مستوى العالم، كما ثمن جهود الرابطة في تعزيز الوئام والحوار بين أتباع الأديان وكذلك معالجتها لظاهرة الإسلاموفوبيا.