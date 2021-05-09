شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو كليات الصيدلة يرفضون إعلان التكليف التكميلي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض خريجي كليات الصيدلة، من دفعات 2019 و2018 الإعلان الذي نشرته إحدي الصحف، الخميس الماضي، والذي نشره قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، وتم الإعلان من خلاله عن بدء حركة تنسيق تكميلية لصيادلة دفعات (دفعة 2018 دور أول وثاني، وفبراير ويناير 2019 ودفعة 2019 دور أول وثاني وفبراير ويناير 2020)، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات – الرغبات – المجموع الاعتباري)، وذلك للعمل بوحدات الوزارة المختلفة، وخصص الإعلان التكليف للصيادلة الحاصلين على دراسات عليا (دبلوم – ماجستير) صيدلة اكلينيكية للتقديم في التكليف فقط دون غيرهم.

اعتبر خريجي كليات الصيادلة، أن هذا الإعلان مخالف لقانون التكليف الذي نص على تكليف خريجي كليات الصيدلة بشكل عام، دون تحديد أقسام بعينها للتكليف أو مجموع خاص.

«#التنسيق_التكميلى_باطل» و«‎#التكليف_الكامل_للصيادلة»، هذه بعض الهاشتاجات التي أطلقها خريجي كليات الصيدلة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك تعبيرا عن اعتراضهم على هذا الإعلان، وطالبوا في تدوينات وفيديوهات مسجلة لهم تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على أن من حقهم التكليف دون تمييز لأن هذا ما كفله لهم القانون.

وأوضحت أميرة محمد أحدي خريجي كلية الصيدلة لدفعة 2018 أن الفرق بين إعلان التكليف العام المتعارف عليه والإعلان المنشور في الصحيفة أن هذا الإعلان صادر عن إدارة البحوث والتدريب وليس من قبل إدارة التكليف وبالتالي هو ليس «التكليف» بالمفهوم المتعارف عليه بل هو مجرد «مسابقه وتعيين» وهذا لا يحقق مبدأ أن التكليف حق للجميع، وبالتالي لن يسجل الكثير من الصيادلة في هذا الإعلان.

ورغم حصول أميرة على دبلومة في الصيدلة الإكلينيكية إلا أنها ترفض هذا الإعلان، قائله إنها لن تسجل في هذا الإعلان وستنتظر أن تحصل على حقها في التكليف.

وعن تخصيص إعلان التكليف في المنشور على الحاصلين على دبلومة في الصيدلية الإكلينيكية (السريرية)، قال إسلام العيسوي خريج كلية الصيدلة من جامعة طنطا وأدمن جروب التضامن مع خريجين دفعات 2019 و2018 للمصري اليوم، إنه في مصر 46 كلية صيدلة سواء تابعة لجامعات خاصة أو حكومية أو ازهرية، جميع هذه الكليات ليس فيها أقسام الصيدلة الإكلينيكية (السريرية) إلا في ثماني كليات صيدلة فقط على مستوي الجمهورية، للحصول على دبلومة بهذا التخصص على طلاب صيدلة دراسة دبلومة مدتها ستة أشهر بمصاريف للمعادلة، وأصبح مؤهل للعمل في قطاع الصيدلة السريرية مثل خريجي هذا القسم.

وأضاف العيسوي أنه على أرض الواقع لا توجد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة بها أقسام الصيدلة الإكلينيكية، بالإضافة إلى أن خريجين البرنامج العام من كلية الصيدلة لديهم دراية بالقسم الإكلينيكي أيضا، وبالتالي إعلان وزيرة الصحة أن الوزارة بحاجة لخرجين أقسام الصيدلة الإكلينيكية دون وجود أقسام للعمل لهم داخل المستشفيات فهذا غير منطقي على حسب رأيه.

«الشباب المعينين دول مش هيشتغلوا واي مبرر هناخد الكلينبيكال لحد مقبول والعام لمجموع محدد والقانون لم يميز بين كل الاقسام دون تميز». وأكد أن الصيادلة بصدد رفع قضيه حسب التظلم بعد 30 يوم لكي نمكن من رفع القضية بشكل فردي، وأكد أنهم مازالوا منتظرين دعم مجلس النواب.

من جانبها قالت مادلين خريجة لكلية الصيدلة جامعة أسيوط، إن الاكلينيكل تمت دراستها خلال أعوام الدراسة، ولماذا يتم اعتبار الحاصلين على اكلينكال، وخاصة وأن هؤلاء الطلاب هم حاصلين على هذه الاكلينكال بالفلوس، أيضا كيف يتم تحديد التكليف على حسب التقدير ولا يوجد أمتحانات موحدة لجميع كليات الصيدلة على مستوي الجمهورية، وأوضحت أنه سيكن لدي الصيادلة تحرك نقابي بجانب تقديم شكاوي لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ولتوصيل أصواتنا.

الجدير بالذكر أن نقابة صيادلة القاهرة أصدرت بيان أمس السبت طالبوا فيه وزارة الصحة والسكان تكليف الصيادلة دون قيد وفق لما سجلوا بياناتهم منذ إعلان حركة التكليف جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة، الخاص ببدء حركة تنسيق تكميلية للصيادلة من دفعتي 2018 و2019.

وقال البيان إنه عد تواصل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وعقد اجتماعات معهم، وبعد استدعائهم لوزيرة الصحة، مرتين قبل ذلك، ولم تستجب الوزيرة للحضور، وهو ما مثل رسالة إحباط ويأس لآلاف الصيادلة وأسرهم الذين كانوا يحدوهم الأمل في المشاركة الفعالة لمنظومة الصحة تحت مظلة مبادرة (100 مليون صحة) التي أطلقها رئيس الجمهورية، وأتت بنتائج هائلة أبرزها القضاء على فيروس سي، وذلك على أكتاف آلاف الصيادلة في المستشفيات والمراكز الصحية والجميع شهود على ذلك.

وأوضح البيان، أنه بعد جائحة كورونا، زادت ثقتهم بسرعة تكليف الصيادلة وتوزيعهم التوزيع العادل والمهني المبني على أسس وقواعد علمية ودستورية، وبعد مخاطبة نقيب صيادلة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، لرئيس مجلس الوزراء بفتح باب التكليف على الوزارات والهيئات الأخرى التي تضم صيادلة، وعدم قصره فقط على وزارة الصحة، للاستفادة بتلك الكوادر مثل وزارة التعليم العالي ووزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك هيئة الشراء الموحد، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وكذلك التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن طريقة إعلان التكليف والتسويف غير المبرر وغير المقبول بالمرة، يوحي بإصرار الوزارة على الاستمرار في صنع أزمات أكبر، لها مدلولها ونتائجها السلبي.

من جانبه قال أحمد بلال عضو مجلس النواب ومقدم طلب إحاطة بخصوص أزمة تكليف الصيادلة، إن إعلان وزارة الصحة ليس إعلان تكليف ولكنه إعلان تنسيق وهناك فرق بين التنسيق والتكليف وهي محاولة من وزارة الصحة للتحايل على الصيادلة ونواب البرلمان، خاصة المطالبين بحضور وزيرة الصحة لمناقشة هذه الأزمة، وبما أن وزيرة الصحة لديها درجات متاحة داخل الوزارة، فلماذا لم تفتح باب التكليف بشكل عام للجميع، وأضاف أن هذا يستوجب تقديم طلبات إحاطة جديدة بخصوص ما فعلته وزارة الصحة من انتهاك لقانون التكليف على حد قوله.