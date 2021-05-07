شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الحرارة وأمطار على هذه المناطق .. حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء 12 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 8 مايو إلى الأربعاء 12 مايو 2021. حيث يسود الجمعة 7 مايو انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الانحاء.

ويعود ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الفترة المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى يوم الجمعة 35 درجة ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى لتسجل 42 درجة يوم السبت و41 يوم الاحد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت باتخاذ بعض الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة كما يلي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

واعتبارا من يوم الاثنين 10 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد, معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الجمعة 7 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس السبت 8 مايو 2021:

فرص أمطار أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30% تقريبا

نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق غرب البلاد

نشاط الرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأحد 9 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا

- حالة الطقس الاثنين 10 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة 30% تقريبا

- حالة الطقس الثلاثاء 11 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 12 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة 8 مايو إلى الأربعاء 12 مايو 2021

