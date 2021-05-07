شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مايو الجاري موعد اختبار دورة الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم تحديد يوم 23 مايو الجاري ، لاختبار المتقدمين من العاملين بمديرية الأوقاف لحضور دورة الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة.

وأكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية، في بيان ، أن 10 من العاملين بالمديرية "4 أئمة و6 اداريين" اجتازوا الاختبارات الأولية التى أجريت لهم بديوان عام المديرية بالعريش.

أضاف جمعة، أنه تم تحديد يوم الأحد ٢٣ مايو الجاري م موعداً لإجراء اختبار التصفية النهائية بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة للأئمة والإداريين الذين اجتازوا الاختبارات الأولية بشمال سيناء

أشار جمعة أن الدورة التدريبية تأتي في إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بوزارة الأوقاف ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والتحول الرقمي.