شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد فتح وغلق المحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولة مسائية موسعة بمدينة بني سويف تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء اليوم، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، ورافقه خلالها اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ،وعدد من مسؤولى الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وتفقد المحافظ شوارع وميادين المدينة العاصمة، وذلك بالتوازي مع قيام قيادات المحافظة ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية مساء اليوم، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة في الساعة 9 مساءً اليوم الخميس وحتى 21 مايو الشهر الجاري«لمدة أسبوعين» درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات«الديليفري» للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وشدّد محافظ بني سويف على ضرورة التوعية بأهمية استعمال وسائل الحماية الشخصية وفي مقدمتها الكمامة الواقية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

كما أكد المحافظ على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد في تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تكليفاته للوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أي مستجدات.

وناشد محافظ بني سويف المواطنين مجدداً الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع فيروس كورونا وعلى رأسها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات،ومؤكدا أهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد،حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع،مشيرا إلى أهمية أن يكون المواطن عاملا مساعدا في الدفع بجهود وخطة الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين من تداعيات جائحة كورونا، وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.