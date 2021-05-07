شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى روسيا: 50 شركة روسية وقعت عقودا للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر فى روسيا، إننا نعمل على زيادة الترويج لعدد كبير من المقاصد المصرية السياحية بروسيا، وأن 50 شركة روسية وقعت عقودا للاستثمار فى مصر.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر واحدة من 14 دولة ترتبط بسياحة مباشرة مع روسيا ومصر تمثل الأكثر بحثا على محركات البحث الروسية، متابعا أن هناك اهتماما بالسياحة الدينية والعلاجية من جانب السياح الروس.

فى وقت سابق، عقد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا لقاءً مع ممثلي شركات السياحة الفرنسية المتخصصة في السوق المصري، حيث استعرض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للسائحين الأجانب على أراضيها خلال جائحة كورونا.