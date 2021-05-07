شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير الديوان البابوى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الدكتور هانى كميل، مدير الديوان البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، أمس الخميس، عضو المجلس الملى العام، بعد صراع مع المرض. ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى البيان التالى:

جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ الْبِرِّ ( 2 تي 4: 7، 8 ).

بعد صراع مع المرض.. انتقـــل على رجـــاء القيامـــة الدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية وعضو المجلس الملي العام زوج الدكتورة هالة ووالد كل من م. مارك ود. أمير هاني

وستقام صلوات الجناز بكنيسة السيدة العذراء بالقطامية الساعة 12 ظهرا